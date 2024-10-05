Вишневский — о матче против «Металлурга»: «Сыграл отвратительно»

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский прокомментировал матч FONBET Чемпионат КХЛ против «Металлурга» (2:5).

— Первый период снова остался за соперником. Можно ли сказать, что вернулось проклятие первого периода?

— Как видите, получается так и есть.

— Как вы считаете — вы сыграли хуже или же Набоков лучше?

— Мы не создали трафик перед ними и не играли как надо, где-то по-детски ошибались. Соперник наказал нас за это.

— Можно ли сказать, что на результат игры повлияла ротация в составе?

— Не важно, кто выходит, все равно у нас неплохой состав, должны показывать результат.

— Как оцениваете свою игру?

— Сыграл отвратительно.

Анна Бирюкова