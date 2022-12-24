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Сегодня, 17:43

Дмитрий Яшкин забросил 100-ю шайбу в карьере в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий СКА Дмитрий Яшкин открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

Яшкин забросил 100-ю шайбу за карьеру в КХЛ. На это ему потребовалось 176 матчей.

Дмитрий дебютировал в лиге в сезоне-2019/2020 — 2 сентября 2019 года. С того момента ни один игрок КХЛ не забил 100 голов в лиге.

Топ-5 снайперов КХЛ с сезона-2019/2020

1. Дмитрий Яшкин (СКА, «Динамо») — 100 шайб (176 игр)

2. Брукс Мэйсек («Автомобилист») — 85 (208)

3. Теему Пулккинен («Трактор», «Локомотив», «Динамо», «Динамо» Минск) — 80 (210)

4. Станислав Галиев («Ак Барс», «Динамо») — 79 (217)

5. Вадим Шипачев («Ак Барс», «Динамо») — 75 (253)

Дмитрий Яшкин
ХК СКА
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