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30 июня 2017, 17:03

Дмитрий Юдин перейдет в "Спартак"

Евгений Белоусов
Корреспондент
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Как стало известно "СЭ", защитник СКА Дмитрий Юдин в ближайшее время станет игроком "Спартака". Петербургский клуб получит денежную компенсацию. Интерес к игроку подтвердил генеральный менеджер московской команды Алексей Жамнов.

– С утра мы разговаривали (с представителями СКА), – заявил Жамнов. – Мы договорились, что он перейдет к нам за денежную компенсацию. Конечно, рассчитываем на него. Молодому парню надо расти, и это неплохой вариант и для него, и для нас. Дальше все будет зависеть от него. Надеемся на Юдина, потому что он неплохо играл за молодежную сборную, потому что у него есть все амбиции, чтобы заиграть.

Напомним, что в составе сборной России 21-летний защитник завоевал серебряные медали МЧМ. Также он является двукратным обладателем Кубка Гагарина. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Дмитрий Юдин
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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