До рекорда КХЛ «Северстали» и ЦСКА не хватило одного гола

Сегодня, 21:00
В четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ ЦСКА в Череповце обыграл «Северсталь» со счетом 9:3.
Команды повторили второй результат в истории Кубка Гагарина. Результативнее в плей-офф играли только «Югра» и «Трактор», которые в 2012 году забросили в Ханты-Мансийске 13 шайб.
Кстати, больше армейцев в одном матче плей-офф забивал только «Ак Барс», в первом сезоне КХЛ огорчивший вратарей «Авангарда» 11 раз.
Самые результативные матчи в истории Кубка Гагарина
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
04.03.2012
|
Первый раунд
|
Югра — Трактор
|
6:7
|
13
|
14.03.2009
|
Второй раунд
|
Авангард — Ак Барс
|
1:11
|
12
|
24.02.2011
|
Первый раунд
|
Динамо М — Динамо Р
|
8:4
|
12
|
12.03.2011
|
Второй раунд
|
Динамо Р — Локомотив
|
4:8
|
12
|
20.03.2022
|
Второй раунд
|
Металлург Мг — Авангард
|
5:7
|
12
|
08.03.2023
|
Первый раунд
|
ЦСКА — Северсталь
|
3:9
|
12
|
23.02.2011
|
Первый раунд
|
Локомотив — Динамо Мн
|
7:4
|
11
|
07.03.2013
|
Второй раунд
|
СКА — Северсталь
|
7:4
|
11
|
28.03.2013
|
Финал конференции
|
Трактор — Ак Барс
|
5:6 ОТ
|
11
|
30.04.2014
|
Финал
|
Металлург Мг — Лев
|
7:4
|
11
|
05.03.2018
|
Первый раунд
|
СКА — Северсталь
|
7:4
|
11
|
02.03.2021
|
Первый раунд
|
Металлург Мг — Барыс
|
7:4
|
11
|
02.03.2022
|
Первый раунд
|
СКА — Динамо Мн
|
8:3
|
11