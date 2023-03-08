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КХЛ

Сегодня, 21:00

До рекорда КХЛ «Северстали» и ЦСКА не хватило одного гола

Кирилл Бурдаков
Статистик
«Северсталь» — ЦСКА — 3:9.
Фото ХК «Северсталь»
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В четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ ЦСКА в Череповце обыграл «Северсталь» со счетом 9:3.

Команды повторили второй результат в истории Кубка Гагарина. Результативнее в плей-офф играли только «Югра» и «Трактор», которые в 2012 году забросили в Ханты-Мансийске 13 шайб.

Кстати, больше армейцев в одном матче плей-офф забивал только «Ак Барс», в первом сезоне КХЛ огорчивший вратарей «Авангарда» 11 раз.

Самые результативные матчи в истории Кубка Гагарина

Дата

Стадия

Матч

Счет

Голы

04.03.2012

Первый раунд

Югра — Трактор

6:7

13

14.03.2009

Второй раунд

Авангард — Ак Барс

1:11

12

24.02.2011

Первый раунд

Динамо М — Динамо Р

8:4

12

12.03.2011

Второй раунд

Динамо Р — Локомотив

4:8

12

20.03.2022

Второй раунд

Металлург Мг — Авангард

5:7

12

08.03.2023

Первый раунд

ЦСКА — Северсталь

3:9

12

23.02.2011

Первый раунд

Локомотив — Динамо Мн

7:4

11

07.03.2013

Второй раунд

СКА — Северсталь

7:4

11

28.03.2013

Финал конференции

Трактор — Ак Барс

5:6 ОТ

11

30.04.2014

Финал

Металлург Мг — Лев

7:4

11

05.03.2018

Первый раунд

СКА — Северсталь

7:4

11

02.03.2021

Первый раунд

Металлург Мг — Барыс

7:4

11

02.03.2022

Первый раунд

СКА — Динамо Мн

8:3

11
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
2
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