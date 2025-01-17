До Ротенберга СКА в Петербурге никогда не пропускал семь шайб в КХЛ

В четверг СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге уступил «Северстали» со счетом 4:7. Армейская оборона во вчерашней встрече повторила свой худший результат с момента создания лиги.

Те же семь шайб в ворота команды Романа Ротенберга забрасывал только ЦСКА. Причем случилось это в финале конференции. В гостях СКА пропускал больше шести тоже дважды — в 2011 году провальным оказался выезд в Москву, а в 2024-м — в Омск, где хоккеисты «Авангарда» забили аж девять голов.

Матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 5+ голов