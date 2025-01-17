До Ротенберга СКА в Петербурге никогда не пропускал семь шайб в КХЛ

Сегодня, 15:24
В четверг СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге уступил «Северстали» со счетом 4:7. Армейская оборона во вчерашней встрече повторила свой худший результат с момента создания лиги.
Те же семь шайб в ворота команды Романа Ротенберга забрасывал только ЦСКА. Причем случилось это в финале конференции. В гостях СКА пропускал больше шести тоже дважды — в 2011 году провальным оказался выезд в Москву, а в 2024-м — в Омск, где хоккеисты «Авангарда» забили аж девять голов.
Матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 5+ голов
|
Дата
|
Тренер
|
Стадия
|
Вратари
|
Матч
|
06.02.2024
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Никита Серебряков, Павел Мойсевич
|
Авангард (г) — 5:9
|
25.11.2011
|
Вацлав Сикора
|
Регулярный чемпионат
|
Якуб Штепанек
|
Динамо М (г) — 4:7
|
10.04.2023
|
Роман Ротенберг
|
Финал конференции
|
Дмитрий Николаев, Владислав Подъяпольский
|
ЦСКА (д) — 3:7
|
16.01.2025
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Павел Мойсевич, Егор Заврагин
|
Северсталь (д) — 4:7
|
23.12.2009
|
Барри Смит
|
Регулярный чемпионат
|
Роберт Эш
|
Салават Юлаев (г) — 3:6
|
03.04.2012
|
Милош Ржига
|
Финал конференции
|
Якуб Штепанек, Илья Ежов
|
Динамо М (г) — 1:6
|
30.11.2012
|
Михаил Кравец
|
Регулярный чемпионат
|
Илья Ежов, Сергей Бобровский
|
Спартак (г) — 1:6
|
08.12.2013
|
Юкка Ялонен
|
Регулярный чемпионат
|
Александр Салак
|
Динамо Р (г) — 4:6
|
22.12.2015
|
Сергей Зубов
|
Регулярный чемпионат
|
Микко Коскинен
|
Торпедо (г) — 5:6 ОТ
|
03.01.2020
|
Алексей Кудашов
|
Регулярный чемпионат
|
Алексей Мельничук, Магнус Хелльберг
|
Йокерит (г) — 0:6
|
18.03.2022
|
Роман Ротенберг
|
Второй раунд
|
Ларс Юханссон, Александр Самонов
|
Спартак (д) — 1:6
|
06.04.2022
|
Роман Ротенберг
|
Финал конференции
|
Ларс Юханссон, Александр Самонов
|
ЦСКА (г) — 2:6
|
30.12.2022
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Владислав Подъяпольский. Сергей Иванов
|
Витязь (г) — 5:6 ОТ
|
01.03.2023
|
Роман Ротенберг
|
Первый раунд
|
Дмитрий Николаев
|
Динамо Мн (д) — 4:6
|
25.12.2024
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Егор Заврагин, Павел Мойсевич
|
ЦСКА (г) — 5:6