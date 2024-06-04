Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:35

«ДоброFON» и «Авангард» помогут пострадавшим от паводков в Омской области

Telegram Дзен

Компания FONBET в рамках благотворительной программы «ДоброFON» направила порядка 5 миллионов рублей в Российский Красный Крест, оказывающий помощь пострадавшим от паводков в Омской области. На эти средства будет обеспечена закупка и логистика гуманитарной помощи для нуждающихся.

Хоккейный клуб «Авангард» присоединился к акции партнера и направил на помощь пострадавшим от паводка дополнительно 1 миллион рублей.

«Омская область столкнулась с чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Обстановка с паводками затронула тысячи людей, разрушены дома, многие семьи остались без крыши над головой и средств к существованию. Компания FONBET как давний партнер хоккейного клуба «Авангард» всегда поддерживала команду и ее болельщиков, реализовывая не только спортивные, но и социальные инициативы. Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией и не можем остаться в стороне, когда Омская область и ее жители столкнулись с бедой, — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

За прошедший сезон домашние матчи «Авангарда» посетили 480 835 человек. Мы решили умножить эту цифру на 10, чтобы определить сумму нашей помощи в рамках благотворительной программы FONBET «ДоброFON». Итоговая сумма составила 4 808 350 рублей. Также хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто уже оказывает помощь и поддержку пострадавшим от паводков жителям Омской области. В это сложное время как никогда важно сплотиться и действовать сообща".

Отметим, что FONBET ранее уже осуществлял переводы в Российский Красный Крест после террористического акта в столичном «Крокус Сити Холле». Тогда сумма помощи составила 30 миллионов рублей. Помимо этого, компания направила еще одно пожертвование в размере 6 миллионов рублей на обеспечение безопасности сотрудников Службы милосердия в Белгородской области. В апреле FONBET также помогал в организации гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области и направил 10 миллионов рублей на закупку медикаментов, кроватей и продуктов для лишившихся крова людей.

«У «Авангарда» огромное число болельщиков в омском регионе, мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду на «G-Drive Арене». А еще вместе с нашими болельщиками мы — патриоты омской земли и вместе с нашим партнером, компанией FONBET, не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь. Почти полмиллиона зрителей на нашей арене за сезон — один из лучших результатов в КХЛ, и мы благодарны FONBET за то, что вместе можем помочь пострадавшим от паводка. Со своей стороны, поддерживая начинание партнера, клуб добавит к общей сумме 1 миллион рублей», — сообщил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
0
Читайте также
Александр Головин назвал Аршавина русским Месси
Компания Microsoft обвинила Россию в желании сорвать Олимпиаду
Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
Суд в Москве оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о разбое и кражах
ПВО РФ уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Форвард «Барыса» Кодола предложил ввести в КХЛ