Чешский голкипер Доминик Гашек ответил на вопрос о том, не жалеет ли он о своих выступлениях в России. Вратарь играл за «Спартак» с 2010 по 2011 год.

«Я хотел бы защитить себя в этой ситуации. Я не знал, что будет происходить в России дальше, когда принимал решение о продолжении карьеры. На данный момент я понимаю и признаю, что мог бы быть более образованным и осведомленным. Если бы политики нашей страны объяснили нам ситуацию и установили более ясные правила, то все было бы по другому», — приводит слова Гашека Seznam Zpravy.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2010/2011 голкипер сыграл в 46 матчах за красно-белых, одержал 23 победы и провел семь «сухих» матчей.

После неудачных попыток найти себе другую команду чешский вратарь объявил о завершении карьеры в 2012 году.