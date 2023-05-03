Дорожко, Исаев, Серебряков номинированы на приз «Лучшему вратарю» сезона в КХЛ

КХЛ представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» сезона-2022/23.

По итогам опроса в тройку претендентов вошли Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков («Адмирал»).

Дорожко в минувшем сезоне провел за «Витязь» 44 матча, в которых одержал 18 побед, 94,1 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 2,01 и 6 матчей на ноль. Этот сезон стал дебютным для 24-летнего голкипера.

Исаев в сезоне-2022/23 сыграл за «Локомотив» 50 матчей. На его счету 28 побед, 93,4 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 1,61, 7 матчей на ноль.

Серебряков в составе «Адмирала» провел 62 матча. У него 26 побед, 94,4 процента ОБ, КН 1,82, 6 сухих матчей. 27-летний голкипер завершил регулярный чемпионат с первым показателем отраженных бросков и со вторым коэффициентом надежности.

Вместе с командой Серебряков впервые за шесть лет вышел в плей-офф, а затем впервые в истории «Адмирал» добрался до второго раунда плей-офф.

Обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.