0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 05:11

Дронов о победе над «Трактором»: «За этот матч надо цепляться и продолжать»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 ОТ).

«Хорошие впечатления, но на этом не надо останавливаться, нужно добавлять дальше с каждой игрой. В принципе, неплохо играли. За этот матч надо цепляться и продолжать. Я всегда, в принципе, нацелен на ворота, просто в этот раз больше долетало. Конечно, для каждого хоккеиста, я думаю, немаловажно — набирать очки, забивать. Это всегда дает уверенность, особенно, когда голы забиваешь. Как-то чувствуешь себя больше раскрепощенным, меньше нервничаешь», — приводит слова Дронова официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» (72 очка) прервала серию из четырех поражений подряд и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Трактор» — 10-й на Востоке с 59 очками.

Григорий Дронов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
0
Читайте также
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кара о победе над «Нефтехимиком»: «По игре было много моментов, но нам не удалось их реализовать»