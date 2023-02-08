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КХЛ

Сегодня, 15:35

Дронов — о четырех голах в четырех матчах: «Может быть, где-то переклинило»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал результативную серию из четырех матчей подряд.

— Чем объясните результативную серию? Для защитников это редкость.

— Получается — хорошо. Приятно забивать. Продолжаю на этой волне.

— У вас ведь хороший бросок. До этого просто скромничали, а сейчас стали чаще бросать?

— Не знаю, может быть, где-то переклинило. Захотел побольше побросать — она залетает. Теперь буду больше бросать.

— Тренеры говорят об этом сейчас?

— Да. Они говорят, чтобы бросал все шайбы, что на крюке — чтобы все выкидывал в ворота.

Григорий Дронов. «Тренеры говорят, чтобы все выкидывал в ворота». Защитник «Магнитки» забивает четыре матча подряд
Григорий Дронов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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