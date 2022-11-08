Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:10

Дроздов о дубле в ворота «Куньлуня»: «Тренер подсказал, как реализовывать большинство»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Новости

Форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).

— Вы на раскатке разнимали стычку. Почему решили это сделать?

— Просто зачем на раскатке... Сказал Евгению Тимкину: «Все, поехали. На игре разберемся, если что».

— В этой игре оформили дубль. Все получилось так, как задумывали?

— Да, тренер по большинству на тренировках подсказал, как реализовывать. Две забили.

— В конце хет-трик был так близок. Сами поверили в то, что не забили?

— Игрок хорошо сыграл, какой-то третий вратарь появился. Потом забили, ничего страшного. Хотелось забить, но ничего страшного, еще забью.

После этого матча «Салават Юлаев» набрал 39 очков и вышел на первое место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 23 очками — на предпоследней строчке на Западе.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/ivan-drozdov-trener-podskazal-kak-realizovyvat-bolshinstvo/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ларионов: «Спасибо спартаковцам за то, что доставили нам в конце массу неприятностей»

Федоров о поражении от «Локомотива»: «Ребята сделали все, но без ошибок не бывает»