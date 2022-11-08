Дроздов о дубле в ворота «Куньлуня»: «Тренер подсказал, как реализовывать большинство»

Форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).

— Вы на раскатке разнимали стычку. Почему решили это сделать?

— Просто зачем на раскатке... Сказал Евгению Тимкину: «Все, поехали. На игре разберемся, если что».

— В этой игре оформили дубль. Все получилось так, как задумывали?

— Да, тренер по большинству на тренировках подсказал, как реализовывать. Две забили.

— В конце хет-трик был так близок. Сами поверили в то, что не забили?

— Игрок хорошо сыграл, какой-то третий вратарь появился. Потом забили, ничего страшного. Хотелось забить, но ничего страшного, еще забью.

После этого матча «Салават Юлаев» набрал 39 очков и вышел на первое место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 23 очками — на предпоследней строчке на Западе.