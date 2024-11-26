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Сегодня, 13:47

Дубакин в результате обмена вернулся в «Амур»

Алина Савинова
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Нападающий «Сибири» Сергей Дубакин продолжит карьеру в «Амуре», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Команды произвели обмен, в результате которого Дубакин вернулся в «Амур», а вратарь Дмитрий Лозебников отправился в Новосибирск.

Дубакин выступал за «тигров» на правах аренды в сезоне-2022/23. В составе «тигров» он провел 57 матчей, набрав 29 (14+15) очков при показателе полезности — плюс 11. Всего в КХЛ на счету 24-летнего нападающего 149 игр и 46 (22+24) очков.

После 30 матчей нынешнего сезона «Амур» располагается на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 баллами.

Источник: https://t.me/hcamur1957/14416
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