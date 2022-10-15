Два топ-клуба Восточной конференции КХЛ интересуются форвардом системы «Колорадо» Мальцевым

Два топ-клуба Восточной конференции КХЛ интересуются форвардом системы «Колорадо» Михаилом Мальцевым.

Права на игрока в КХЛ принадлежат «Спартаку» — москвичи получили их в результате громкого обмена защитника Александра Никишина в СКА. Менеджмент красно-белых уже выходил на хоккеиста, но шансы, что он продолжит карьеру в столичном клубе на данный момент не велики.

Мальцев стал игроком «Колорадо» в сезоне-2021/22. Он принял участие в 18 матчах «Эвеланш» в НХЛ и не отличился результативными действиями. В составе фарм-клуба «Колорадо Иглс» 24-летний россиянин набрал 48 (17+31) очков в 57 встречах в АХЛ.