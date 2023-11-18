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Сегодня, 10:47

Источник: обладатель Кубка Гагарина Батыршин завершил карьеру

Руслан Минаев
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Экс-защитник «Амура» Рафаэль Батыршин завершил профессиональную карьеру, сообщает «Бизнес Online».

Прошлый сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 37-летний хоккеист провел в составе «Амура» — в 41 матчей он набрал 1 (0+1) очко. В этом году найти новую команду он так и не смог.

Ранее он выступал в составе «Витязя», «Сибири», «Металлурга», «Ак Барса», «Автомобилиста» и «Сочи». С казанцами он становился обладателем Кубка Гагарина-2018, а в составе магнитогорского клуба Батыршин выигрывал Кубок Гагарина-2016.

Всего в КХЛ на его счету 598 матчей и 98 (30+68) очков.

Источник: https://sport.business-gazeta.ru/news/289404
Рафаэль Батыршин
Хоккей
КХЛ
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