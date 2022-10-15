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Сегодня, 22:52

Сергей Коньков: «Становление команды у «Ак Барса» идет через трудности»

Мария Гусева

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением об игре «Ак Барса» в текущем сезоне.

«Становление команды у «Ак Барса» идет через трудности, через давление прессы. Чем хороши команды Знарка — это боеспособные и, самое главное, дружные коллективы, которые готовы сражаться друг за друга. Самое главное — создать коллектив. Цель у них — не регулярный чемпионат, а плей-офф. А чтобы исправлять — времени и игр много. У них огромное количество возможностей», — цитирует Metaratings Конькова.

«Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. Команда Знарка потерпела пять поражений подряд.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет против «Трактора» 16 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/konkov-ob-ak-barse-pridyet-bilyaletdinov-na-lavku-i-chto-vse-igroki-nachnut-zabivat-1386400/
Сергей Коньков
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