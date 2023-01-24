Коньков поделился мнением о раскладах в Восточной конференции КХЛ перед Кубком Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал борьбу за попадание в плей-офф сезона-2022/23 КХЛ в Восточной конференции.

«Хабаровчане набирают очки. Последние матчи дали ["Амуру"] возможность попасть в восьмерку, так как «Амур» обыграл своих конкурентов. Тот же «Адмирал» потерял свои позиции в сравнении с тем временем, когда у них был некий запас. Четыре команды сейчас борются за попадание в восьмерку — «Амур», «Нефтехимик», «Барыс» и «Трактор». Сейчас им осталось сыграть по 14-15 матчей. Они периодически играют между собой, и эти матчи очень важны с точки зрения набора очков.

На «Востоке» неудачным было начало у «Ак Барса» и «Авангарда», но команды восстановили свой статус. Не лучший период сейчас также у «Металлурга» с «Автомобилистом», но те очки, которые команды набрали в начале сезона, помогают им не заботиться о попадании в плей-офф. Хотел бы отметить «Сибирь», которая шаг за шагом набирала очки, позволяющие команде лидировать на «Востоке». Причем, в последних матчах сибиряки одолели «Ак Барс» и «Авангард», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 1 марта и завершится 29 апреля.