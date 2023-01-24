Коньков считает, что «Трактор» может попасть в плей-офф КХЛ в этом сезоне

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением об игре «Трактора» в этом сезоне КХЛ.

«Сезон у «Трактора» складывается не лучшим образом, но он находится всего лишь в двух очках от зоны плей-офф. Календарь у команды ровный, у нее есть все шансы для того, чтобы обеспечить себе место в восьмерке. Другое дело, что летом у них уехала вся ударная сила, а пришедшие ребята не проявили свой атакующий потенциал в полной мере.

«Трактору» нужно наладить оборонительные действия. Если ты попадаешь в плей-офф со слабой обороной, то рассчитывать на успех будет крайне тяжело. Если они смогут найти надежную игру в обороне, а бригады большинства справятся, то у них будут шансы на плей-офф», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ челябинцы с 52 очками занимают 11-е место, тем самым, не попадая в зону плей-офф.