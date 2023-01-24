Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:56

Коньков считает, что «Трактор» может попасть в плей-офф КХЛ в этом сезоне

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением об игре «Трактора» в этом сезоне КХЛ.

«Сезон у «Трактора» складывается не лучшим образом, но он находится всего лишь в двух очках от зоны плей-офф. Календарь у команды ровный, у нее есть все шансы для того, чтобы обеспечить себе место в восьмерке. Другое дело, что летом у них уехала вся ударная сила, а пришедшие ребята не проявили свой атакующий потенциал в полной мере.

«Трактору» нужно наладить оборонительные действия. Если ты попадаешь в плей-офф со слабой обороной, то рассчитывать на успех будет крайне тяжело. Если они смогут найти надежную игру в обороне, а бригады большинства справятся, то у них будут шансы на плей-офф», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ челябинцы с 52 очками занимают 11-е место, тем самым, не попадая в зону плей-офф.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
КХЛ
ХК Трактор
1
0
Читайте также
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Михаил Варнаков стал 25-м игроком, принявшим участие во всех 15 сезонах КХЛ

«Локомотив» переиграл «Витязь»