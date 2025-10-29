Видео
29 октября, 18:23

Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб СКА

Анастасия Пилипенко

Тренерский штаб СКА пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина Юрий Бабенко, сообщает пресс-служба клуба.

Как игрок Бабенко выступал за московское «Динамо», с которым дважды взял главный трофей КХЛ, магнитогорский «Металлург», ХК МВД и СКА (в сезоне-2008/09).

В КХЛ специалист работал помощником главного тренера в «Динамо», «Ак Барсе» и ЦСКА. В казанском клубе он временно исполнял обязанности главного тренера. В сезоне-2021/22 Бабенко возглавлял «Витязь». Также он был ассистентом главного тренера юниорской и молодежной сборных России (с 2016-го по 2019 год).

Тренерский штаб СКА возглавляет Игорь Ларионов, команда с 18 очками занимает 9-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

1

  • nikitaberezhnoyi

    Тренеров на лавке уже больше , чем хоккеистов.

    29.10.2025

