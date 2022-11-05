Кожевников: «Тихонов — великий человек, но вернуть наших хоккеистов из НХЛ нереально»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевнико прокомментировал последние заявления четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

Тихонов ранее заявил, что у России есть возможность создать лучшую хоккейную лигу в мире, а для этого надо вернуть россиян из НХЛ.

— Александр Иванович Тихонов, конечно, великий человек, но вернуть наших хоккеистов из НХЛ нереально. Саша Овечкин, когда будет заканчивать карьеру, приедет в Россию. Женя Малкин, наверное, тоже. Конечно, здорово вернуть наших игроков, но на данном этапе это маловероятно и очень тяжело. Как это сделать? Никак.

— Тихонов предлагает вкладывать в наш хоккей большие деньги.

— НХЛ уже сто лет, поэтому там все отлажено. У нас все только развивается, недавно начали соответствующие ледовые дворцы строить. Так что проблем много. Зарплаты хоккеистам поднять можно, а смысл? Главное — условия. В НХЛ едут, в первую очередь, не из-за денег, а из-за отношения, — сказал Кожевников «РБ Спорт».