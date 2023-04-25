Кожевников: «Ак Барс» заслуженно победил. Играли, как будто свой последний матч»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал для «СЭ» победу «Ак Барса» над ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина (2:1).

«Ак Барс» заслуженно победил. Играли, как будто свой последний матч. Дай Бог, чтобы у казанцев хватило сил, чтобы сыграть через день. Как они сегодня сыграли — просто здорово. Они сильнее, поменяли тактику, стали принимать армейцев глубоко, у них в зоне. У армейцев был шанс победить, когда было большинство четыре минуты, но они его не использовали. А Казань воспользовалась этим моментом. Две явные ошибки ЦСКА сегодня сыграли роль. На счет финальной серии говорить трудно. Команды одинаковые. Победит тот, у кого больше везения и кто будет использовать ошибки друг друга», — сказал Кожевников «СЭ».

Следующий матч серии пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса».