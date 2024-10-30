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Сегодня, 06:54

Васильев о кричалке про СКА: «Болельщики могут быть правы, но хоккей — не место для разборок»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о поведении болельщиков хоккейного «Спартака» во время матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА (2:5).

Фанаты красно-белых во время игры скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».

«Конечно, мы живем в демократическом государстве, свободной стране, где люди могут высказываться по любому поводу, если это не переходит грань унижений и оскорблений. Я так понимаю, это сделали фанаты, а это управляемые клубом люди. За это должны быть санкции. «Спартак» должен ответить за поведение фанатов, чтобы другим было неповадно. Хоккей — это не место для разборок, туда люди приходят получить позитивные эмоции.
Может быть, у людей есть причины высказываться в подобном тоне, но нельзя это превращать в оскорбления другой команды. Нужно это регламентировать руководству КХЛ, чтобы подобные выходки не повторялись. Может быть, болельщики и правы, я не спорю, но это не место, чтобы организовывать разборки. Эта кричалка была на грани. Да, матерных слов не было, но мы же все понимаем, о чем идет речь. Это попытка унизить СКА и руководство. С лингвистической точки зрения, ничего такого не было. Но если не дать подобному действию правовую оценку, то это может перерасти в прямое оскорбление. Надо в принципе запретить вывешивать те же баннеры, которые на грани», — приводит Legalbet слова Васильева.

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг обвинил болельщиков «Спартака» в использовании нецензурной брани и призвал КХЛ разобраться в ситуации. Лига оштрафовала красно-белых за поведение болельщиков команды, а также вынесла предупреждение Ротенбергу о недопустимости его поведения на пресс-конференции после встречи.

Источник: Legalbet

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