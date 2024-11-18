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Сегодня, 12:59

Фетисов высказался о создании чемпионата 3x3: «Я — классик»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» создание КХЛ чемпионата по хоккею 3х3.

«Поживем — увидим. Может быть, будет что-то интересное. Но я больше классик. Для меня хоккей — 5 на 5. Еще желательно вернуть красную линию», — сказал Фетисов «СЭ».

Новый турнир стартует 19 декабря. В нем примут участие восемь команд КХЛ из трех стран, которые будут поделены на два дивизиона: «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Трактор», «Барыс» и минское «Динамо».

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 по июнь 2025 года. В рамках 24 туров будет сыграно 312 матчей. Финал первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.

Хоккей
КХЛ
Вячеслав Фетисов

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