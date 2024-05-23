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Сегодня, 13:23

Дыбленко рассказал, что думает о новом главном тренере ЦСКА Воробьеве

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал, как относится к тому, что в следующем сезоне хоккейную команду будет тренировать Илья Воробьев.

— Я лично знаком с ним. Мы были в Питере вместе. После того как Илья Петрович возглавил ЦСКА, каждый игрок приходил к нему. Личная беседа была, — заявил «КП Спорт» Дыбленко.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Сергея Федорова занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф красно-синие проиграли ярославскому «Локомотиву» в серии со счетом 1-4.

Источник: https://www.kp.ru/sports/hokkej/dyblenko-rasskazal-kak-otnessya-k-kadrovym-izmeneniya-v-hokkeinom-czska/
ХК ЦСКА (Москва)
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