Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:53

Дыняк: «Адмирал» оказал «Ак Барсу» очень достойное сопротивление»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением об игре «Адмирала» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Сильный, неуступчивый соперник, который не раз доказывал в этом сезоне свой уровень, — приводит слова Дыняка «Известия». — Они молодцы, прошли первый раунд, обыграли такую серьезную команду, как «Салават Юлаев». И во втором раунде оказали нам очень достойное сопротивление.

— Сильно вам портили жизнь постоянные перелеты во Владивосток из Казани и обратно?

— И мы, и хоккеисты «Адмирала» были в равных условиях. Они к нам прилетали, мы к ним. Самое главное — это настрой, желание выиграть, характер, стремление к победе. Это важнее перелетов. Да, приходится летать по восемь часов, но существуют разные способы это перенести. Например, чтобы не опухали ноги, есть специальные носки. И много других разных фишек, чтобы успешно восстановиться.

К тому же нет проблем с акклиматизацией, поскольку мы живем по московскому времени, даже когда прилетаем на Дальний Восток. Поэтому перестраиваться не нужно.

«Ак Барс» во втором раунде обыграл «Адмирал» со счетом 4-2 в серии.

Источник: https://iz.ru/1482726/aleksei-fomin/ne-nado-kazhdyi-god-meniat-komandy-kak-noski
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
0
Читайте также
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Уникальное достижение ЦСКА. Армейцы четыре раза подряд победили в седьмых матчах плей-офф
В последний раз «Локомотив» побеждал 20 лет назад. Клубу пора сменить руководство
Третьяк предложил развести ЦСКА и СКА в следующем плей-офф
Нападающий ЦСКА Полтапов: «Не скажу, что «Локомотив» поплыл. Ярославль — хорошая и боевая команда»
Полунин о поражении от ЦСКА: «Переволновались, хладнокровия и спокойствия не хватило»
Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
«Мы можем претендовать на финал Востока». Смелое интервью спортивного директора «Сибири»
Сергей Кривокрасов станет новым главным тренером «Сибири»
Шуми Бабаев: «Локомотив» стоит на месте, в клубе есть небольшой застой»
Форвард «Ак Барса» Петров: «С «Авангардом» как играли, так и будем играть»
Меньшиков — о противостоянии ЦСКА — СКА: «Четырех матчей тут не хватит»
Быков: «Между ЦСКА и СКА будет упорная серия, плей-офф — это совсем не про функциональность, а про психологию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харчук покинул пост гендиректора московского «Динамо»

Дыняк: «Не считаю, что Знарок был плохим тренером для «Ак Барса»