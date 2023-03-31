Дыняк: «Адмирал» оказал «Ак Барсу» очень достойное сопротивление»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением об игре «Адмирала» во втором раунде плей-офф КХЛ.

— Сильный, неуступчивый соперник, который не раз доказывал в этом сезоне свой уровень, — приводит слова Дыняка «Известия». — Они молодцы, прошли первый раунд, обыграли такую серьезную команду, как «Салават Юлаев». И во втором раунде оказали нам очень достойное сопротивление.

— Сильно вам портили жизнь постоянные перелеты во Владивосток из Казани и обратно?

— И мы, и хоккеисты «Адмирала» были в равных условиях. Они к нам прилетали, мы к ним. Самое главное — это настрой, желание выиграть, характер, стремление к победе. Это важнее перелетов. Да, приходится летать по восемь часов, но существуют разные способы это перенести. Например, чтобы не опухали ноги, есть специальные носки. И много других разных фишек, чтобы успешно восстановиться.

К тому же нет проблем с акклиматизацией, поскольку мы живем по московскому времени, даже когда прилетаем на Дальний Восток. Поэтому перестраиваться не нужно.

«Ак Барс» во втором раунде обыграл «Адмирал» со счетом 4-2 в серии.