Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:10

Дыняк: «Не считаю, что Знарок был плохим тренером для «Ак Барса»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением о неудачном начале сезона под руководством Олега Знарка.

«Какого-то объяснения нет. Просто у нас был спад. Как и у многих команд. У нас он пришелся на октябрь. Но в конце года пришел Зинэтула Билялетдинов и направил в нужное русло нашу энергию. Указал нам на наши ошибки, разобрал их. И мы стали лучше.

Но я не считаю, что Олег Знарок был плохим тренером. Он, как и Билялетдинов, замечательный специалист, выигравший чемпионат мира, Олимпиаду и несколько Кубков Гагарина. Не могу сказать, что нам не нравилось работать под его руководством. Не было никакого раздолбайства. Просто бывают ситуации, когда не идет. И ничего не получается с этим сделать. До сих пор в толк не могу взять, где был корень проблем", — приводит слова Дыняка «Известия».

Под руководством Знарка «Ак Барс» одержал 16 побед в 36 матчах. 2 декабря Знарок покинул клуб.

Источник: https://iz.ru/1482726/aleksei-fomin/ne-nado-kazhdyi-god-meniat-komandy-kak-noski
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
0
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дыняк: «Адмирал» оказал «Ак Барсу» очень достойное сопротивление»