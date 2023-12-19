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Сегодня, 14:15

Дыняк ведет переговоры о продлении контракта с «Ак Барсом» несколько месяцев

Надежда Тонконог
Корреспондент
Никита Дыняк.
Фото ХК «Ак Барс»
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Агент форварда «Ак Барса» Никиты Дыняка Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о переговорах по поводу продления контракта с клубом.

— Насколько было приятно увидеть, что генменеджеры признали лучшим чеккером КХЛ вашего клиента Никиту Дыняка?

— Он играет в «Ак Барсе» уже давно, получает стабильное игровое время, у них очень здорово играет тройка. Наверное, одна из самых неприятных троек в лиге. Эти люди — важная боевая единица в любой команде. Дыняк вырос в хорошего хоккеиста, его стали ценить. Не просто так его вызвали в сборную. Такой путь он прошел, про него можно фильм снять документальный.

— Ведутся ли переговоры о продлении его контракта с «Ак Барсом»?

— Переговоры мы ведем три-четыре месяца, это началось с лета. Мы в хорошем диалоге, никто не торопится, все идет на позитивной ноте. Не могу сказать сроки, пока все идет хорошо.

— Контракт не на один сезон?

— Я не думаю, что это будет годичный контракт. Заинтересованность в игроке есть, меня она не удивляет. Как я уже сказал, игрок стоит этого внимания. Главное, чтобы он продолжал играть в том же духе, набирал так же очки, и все будет более чем хорошо.

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В текущем сезоне на счету 26-летнего нападающего 9 (3+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Никита Квартальнов
КХЛ
ХК Ак Барс
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