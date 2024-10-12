Джиошвили: «Сейчас у «Динамо» не очень хорошая ситуация, мы все понимаем»

12 октября, 22:53
Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:2).
— Сегодня были полностью перемешаны звенья большинства. Как вам играть с новыми партнерами?
— Играть с Никитой Гусевым зашибись, здесь другого не скажешь (Смеется.).
— Сегодня были дебюты у Ханина и Ярославлева. Как ребята влились в коллектив?
— У нас в команде непростая ситуация. Кто-то сломался, кто-то выбыл, поэтому хорошо, что у нас есть такие ребята. Им дают шанс, они выходят и доказывают. Непросто выбраться из вышки (ВХЛ). Я очень рад за ребят и надеюсь, что у них получится закрепиться.
— Следующий матч со «Спартаком». Как на такие игры настраиваться?
— Сейчас у нас не очень хорошая ситуация. Мы все понимаем. У нас нет времени расслабляться, поэтому будем играть только на победу.
«Динамо» переместилось на восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 14 баллов.
В следующем матче «Динамо» примет «Спартак» 14 октября, а «Салават Юлаев» двумя днями позже встретится на выезде с «Барысом».
Федор Носов
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Шабанов Максим
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
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Ливо Джош
Салават Юлаев
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Да Коста Стефан
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Деанджело Энтони
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Петан Ник
Ак Барс
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Гутик Даниил
Адмирал
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