Джиошвили считает, что появление в КХЛ второй петербургской команды было бы интересным событием

Форвард московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил на вопросы после победного матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).

— В КХЛ часто проводятся матчи между московскими командами. Как Вы считаете, нужна ли Санкт-Петербургу в КХЛ еще одна команда, помимо СКА?

— Может быть, это было бы интересно. Почему бы и нет — усилится конкуренция внутри лиги.

— Следите ли за кем-то персонально в НХЛ?

— Особо нет. В принципе, все ребята, которые играют там, являются лучшими из лучших. Кого-то выделять не буду, — сказал Джиошвили Legalbet.ru.

«Динамо» занимает вторую строчку в таблице Западной конференции, имея 59 очков после 45 игр. Следующий матч динамовцы проведут дома 17 января против ХК «Сочи».