Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:48

Джиошвили считает, что появление в КХЛ второй петербургской команды было бы интересным событием

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Форвард московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил на вопросы после победного матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).

—  В КХЛ часто проводятся матчи между московскими командами. Как Вы считаете, нужна ли Санкт-Петербургу в КХЛ еще одна команда, помимо СКА?

—  Может быть, это было бы интересно. Почему бы и нет — усилится конкуренция внутри лиги.

— Следите ли за кем-то персонально в НХЛ?

— Особо нет. В принципе, все ребята, которые играют там, являются лучшими из лучших. Кого-то выделять не буду, — сказал Джиошвили Legalbet.ru.

«Динамо» занимает вторую строчку в таблице Западной конференции, имея 59 очков после 45 игр. Следующий матч динамовцы проведут дома 17 января против ХК «Сочи».

2
Максим Джиошвили
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
Сегодня
Вчера
Неделя