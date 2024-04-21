Джонсон: «Финал Кубка Гагарина — невероятно, я влюбился в эту атмосферу»

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон подвел итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:0).

«Это была очень тяжелая игра. Надо отдать должное сопернику, он навязал нам серьезную борьбу, хотя мы ожидали это. Каждый в нашей команде бился, блокировал броски, вел силовую борьбу. Приятно побеждать, но нам нужно двигаться дальше — впереди еще матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Джонсона.

Также он поделился впечатлениями от атмосферы плей-офф КХЛ.

«Финал Кубка Гагарина — это невероятно, я влюбился в эту атмосферу. В городе настоящий ажиотаж, и в команде все приятно взволнованы. Нам остается только играть в том же духе и побеждать», — добавил форвард.

Счет в серии на данный момент 2-0 в пользу «Магнитки». Следующая встреча между командами состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.