Уил — о победе над «Локомотивом»: «Такие игры учат, как грамотно оборонятся и быстро переходить в атаку»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (3:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Локо» — очень дисциплинированный клуб, но в этом компоненте мы их сегодня переиграли. Мы строго сыграли в обороне, возвращались назад все вместе. У нас было не так много бросков по воротам, но нам этого хватило, чтобы забросить три шайбы. Мы просто ждали своего шанса и пользовались преимуществом. Такие игры учат, как грамотно оборонятся и быстро переходить в атаку. Еще отмечу наше терпение. Мне кажется, у нас сегодня был стиль «Локомотива», в который они любят играть. Как выяснилось, мы тоже так умеем», — цитирует Legalbet Уила.

«Динамо» с 41 очком после 30 матчей занимает 3-е место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» с 52 очками в 32 играх идет на первой строчке.