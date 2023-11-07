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Сегодня, 10:21

Джозефсу понравилось изменение в правилах КХЛ, которое касается вбрасываний

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Лады» Трой Джозефс считает, что изменение в хоккейных правилах, связанное с переносом стартового вбрасывания в зону соперника в случае удаления, способствует большому количеству голов.

«Меня удивило, что вбрасывания после начала периода переносятся в зону атаки в случае удаления одной из команд. Это правило способствует большому количеству голов. Для меня это правило интересное, это здорово. Это один из способов повести в счете, некоторым ребятам у нас такое правило также нравится. Думаю, в КХЛ немного другая игра по сравнению со швейцарской лигой. В КХЛ площадки более маленькие, в Швейцарии же их размер ближе к стандартным. Там больше пространства и нужно больше физических сил. Приехав в КХЛ, я понял, что надо иметь хорошее здоровье. Здесь больше давления, сложнее набирать очки», — приводит слова Джозефа ТАСС.

В лиге с нового сезона вводится «правило большинства»: если команда начинает период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

Источник: https://tass.ru/sport/19216911
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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