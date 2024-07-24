Дзюдоист Адамян вошел в тренерский штаб СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что российский дзюдоист Арман Адамян вошел в тренерский штаб команды.

«В нашем тренерском штабе усиление — с нами будет работать дзюдоист чемпион мира Арман Азатович Адамян! Добро пожаловать в семью СКА!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале

В феврале Адамяну исполнилось 27 лет. В 2023 году он завоевал золото чемпионата мира в Дохе. Кроме того, в 2019 году он стал победителем Европейских игр Минске. Также на его счету золото и серебро чемпионатов Европы.