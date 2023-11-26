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Сегодня, 01:26

Эберт — о победе над «Ладой»: «Прошлый матч нам не удался, хотели исправить впечатление»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2 ОТ).

«Отличное настроение, прошлый матч нам не удался, хотели исправить впечатление болельщиков от игры. Очень обидно было пропустить второй гол, отстойно, игра была под нашим контролем. Мне не так часто раньше удавалось делать дубли, очень приятно. В первом периоде был хороший пас от Бывальцева, тот дал на Голышева, я пробил в одно касание. Второй гол — отличная комбинация, да Коста расчертил весь лед, хорошо ребята сыграли в подыгрыше. Это важная победа для нас, против «Спартака» будет тяжело играть, надеюсь, эти эмоции нам помогут», — приводит слова Эберта официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Лада» с 46 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 42 очками — на шестой строчке.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
Ник Эберт
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