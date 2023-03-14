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14 марта, 23:28

Эберт заявил, что поражение от «Металлурга» стало очень болезненным для «Автомобилиста»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт поделился впечатлениями от поражения от «Металлурга» (3:4 ОТ) в седьмом матче серии.

«Мы вели 3:1 за девять минут до сирены, но не смогли довести матч до победы. Сначала соперник реализовал большинство, а потом с помощью везения смог сравнять счет. Даже не знаю, как третья шайба попала в ворота, видимо, от конька. Это очень болезненное поражение, но нам нужно его пережить. У нас очень хорошая команда, и я могу говорить только положительные слова об игроках, тренерах, персонале. В следующем сезоне нам нужно будет двигаться вперед. Сказалось ли, что у «Металлурга» был опыт игры в седьмых матчах. У нас тоже достаточно игроков с опытом игры, в том числе с чемпионским, в плей-офф в разных лигах. Удача и отскоки были на стороне противника, но это не оправдание для нас. В плей-офф не имеет значения, как голы забивались. Каким в целом получился сезон для «Автомобилиста»? Мы очень хорошо начали сезон, но во второй половине чемпионата все складывалось не так гладко. В любом случае мы доказали, что «Автомобилист» — это серьезная команда. Нам многое удалось сделать в этом году. Уже в новом сезоне надо будет продолжать работать и мыслить позитивно», — приводит слова Эберта «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nik-e-bert-e-to-ochen-boleznennoe-porazhenie-dlya-avtomobilista-no-nam-nuzhno-ego-perezhit/
Хоккей
ХК Автомобилист
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