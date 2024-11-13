«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Айлендерс», Сорокин сделал 38 сейвов

«Эдмонтон» на своем льду переиграл «Айлендерс» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Авторами голов «Ойлерз» стали оформивший дубль и решивший исход встречи в овертайме Леон Драйзайтль, Эван Бушар, Коннор Макдэвид.

Шайбы за «Айлендерс» забросили Кайл Палмьери, оформивший дубль Андерс Ли. Российский нападающий команды Максим Цыплаков отметился результативной передачей, на счету 26-летнего россиянина 1 (2+8) очков в матчах. Еще один россиянин, голкипер Илья Сорокин отразил 38 из 42 бросков соперников по своим воротам.

«Эдмонтон» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» с 16 очками расположились на 9-й строчке «Востока».

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«Эдмонтон» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Драйзайтль — 11 (бол., Макдэвид, Бушар), 20:36 — 1:0. Палмиери — 7 (Цыплаков, Нельсон), 35:58 — 1:1. Бушар — 4 (Экхольм, Макдэвид), 40:57 — 2:1. Макдэвид — 5 (Нюджент-Хопкинс), 50:19 — 3:1. Ли — 5 (Пулок, Пажо), 52:54 — 3:2. Ли — 6 (Пажо, Палмиери), 57:20 — 3:3. Драйзайтль — 12 (Макдэвид, Бушар), 61:52 — 4:3.

Вратари: С. Скиннер — Сорокин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 43 (13+10+16+4) — 22 (6+10+6+0).

Наши: Подколзин (13.38/1/0) — Цыплаков (16.23/3/+1).

13 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».