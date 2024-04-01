Ефимова похвалила хоккейный «Спартак» за сезон: «Ребята — молодцы»

Российская пловчиха и болельщица «Спартака» Юлия Ефимова в разговоре с «СЭ» отреагировала на вылет красно-белых из плей-офф КХЛ.

— Хоккейный «Спартак» вылетел из Кубка Гагарина, как вам результат команды в сезоне?

— Вот за это я больше переживала, как раз ехала [на футбол] и смотрела трансляцию. Очень печально. Но все равно ребята молодцы, команда сильная. Жалко, когда так близко к победе... Расстраивает, что вылетели.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Спартак» дошел до стадии 1/4 финала, где уступил в серии «Металлургу» со счетом 2-4. В первом раунде плей-офф команда Алексея Жамнова обыграла «Северсталь» (4-1).

По итогам регулярного чемпионата КХЛ красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 88 очков в 68 матчах.