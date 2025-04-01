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1 апреля, 03:08

Ефремов — о поражении от «Сибири»: «Салават» найдет противоядие их большинству»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ с «Сибирью» (0:2).

— Тяжелый матч, не смогли реализовать большинство, хотя было много моментов, — приводит слова Ефремова официальный сайт клуба. — Забыли эту игру и готовимся дальше.

— Отсутствие реализации не может быть только невезением. Что не сделали для гола?

— Бывает, что и невезение. Были и штанги, и вратарь здорово сыграл, мы были где-то не так агрессивны. Сделаем разбор и в следующей игре постараемся победить.

— Можно ли сказать, что 15 забитых голов в Уфе создали видимость того, что путь к воротам «Сибири» слишком легкий?

— Нет, мы готовились к этой игре, понимали, что тут будет совсем другой матч. Не сказал бы, чтобы была какая-то расслабленность.

— Заметили, что «Сибирь» сыграла по-другому в меньшинстве?

— Да, они стали играть более активно, загонять. Мы найдем противоядие их большинству.

«Сибирь» одержала первую победу в этом розыгрыше плей-офф, сократив отставание в серии — 1-2. Следующий матч пройдет в Новосибирске 2 апреля.

Владислав Ефремов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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