Черников — о поражении от «Северстали»: «Вышли совсем неготовые к игре»

Нападающий «Автомобилиста» Егор Черников прокомментировал поражение от «Северстали» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«0:2 на табло, вышли совсем неготовые к игре. Первые два периода были полностью провалены, в третьем уже тяжело вернуться. Нам не хватило скорости в принятии решении. «Северсталь» быстро наседала на нас, поэтому и итоговый результат не в нашу пользу. Если будем думать, что сегодня не забили и как забить в следующей игре, это будет еще больше давить», — цитирует пресс-служба лиги Черникова.

«Северсталь» набрала 18 очков в 15 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Автомобилист» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 21 очко в 17 играх.