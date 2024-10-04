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Сегодня, 01:53

Чезганов — о дебютной шайбе в КХЛ: «Долго ждал, на самом деле»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусский нападающий московского «Спартака» Егор Чезганов поделился эмоциями от своего первого гола в КХЛ. 22-летний форвард отличился в матче против «Барыса» (4:2).

«Долго ждал, на самом деле. В прошлом году мог забросить и шесть, и семь забросить. Сейчас ситуацию отпустил, и все само пришло. Заранее не продумываю, как праздновать, эмоции совсем другие. Перед матчем нас предупреждали, что «Барыс» подпишет новых игроков. Раненый зверь — самый опасный, поэтому недонастроя быть не может.

К сожалению, где-то плохо сыграли, и в следующем матче с «Металлургом» мы все устраним. Почему не удавалось оформить гол, когда были в большинстве? Мне кажется, что где-то не хватало хладнокровия, чтобы завершить, лишние передачи делали. Надеюсь, что к следующей игре все нормализуем. Не слежу за мощностью своего броска. Мое дело — забивать», — цитирует Legalbet Чезганова.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)

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