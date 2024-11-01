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Сегодня, 07:21

Филин — о календаре КХЛ: «Хотелось бы чаще играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Егор Филин оценил календарь текущего сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

«Наверное, хотелось бы чаще играть. Конечно, не так, как в прошлом году, через день, когда практически без пауз было. В этом сезоне есть длинные паузы на неделю и даже больше. Выпадаешь из ритма, и хочется больше играть, чем тренироваться. Летом и так полтора месяца тренируешься, а в сезоне хочется, чтобы матчи шли подряд и не было такого простоя», — цитирует Legalbet Филина.

В следующем матче «Спартак» сыграет против «Сочи». Матч состоится в субботу, 2 ноября.

Источник: Legalbet
Егор Филин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)

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