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Сегодня, 09:38

Коробкин — о победе над «Автомобилистом»: «Отомстили за обидное поражение в овертайме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин поделился эмоциями после победы над «Автомобилистом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Коробкин оформил дубль.

«Думаю, хорошая игра всей команды. Это заслуга общая, поэтому здорово, что смог забить дважды. Двигаемся дальше. Должок за гостевое поражение? Да, согласен, так и есть. Было обидное поражение в овертайме от них в Екатеринбурге. Отомстили, так сказать, но у нас еще следующая игра с ними спаренная. Поэтому готовимся, будет еще сложнее и серьезнее игра», — приводит слова Коробкина Metaratings.ru.

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 13 очков в 8 играх. На счету команды 6 побед в сезоне.

Следующий матч магнитогорцы проведут дома и вновь встретятся с «Автомобилистом». Игра состоится 20 сентября в 17.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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10 СКА 7 2 5 4
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
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