Форвард «Динамо» Римашевский — о сравнении с Шипачевым: «Я хочу быть самим собой. Не хочу себя ни с кем сравнивать»

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский подвел итоги игры с «Нефтехимиком» (5:4 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

— Хорошо, что выиграли, но у нас было много ошибок, много проигранных единоборств, это начало сезона. Нам есть куда стремиться.

— Вторая пропущенная шайба стала для вас холодным душем?

— Любая пропущенная шайба — это холодный душ. Нам не хотелось больше пропускать. Нужно было забивать еще.

— Ваши голевые передачи — это уроки Никиты Гусева?

— Конечно (смеется). Мы с ним второй сезон играем вместе. Я думаю, что эти уроки не прошли даром.

— Впереди матч с ЦСКА и «Трактором». Как к таким играм готовиться?

— Матч с ЦСКА — это дерби, поэтому здесь бессмысленно говорить о каком-то настрое. Я думаю, что прошлогодняя серия с «Трактором» дала нам понять, что с настроем всё будет в порядке.

— У вас такой же игровой номер, как у Вадима Шипачёва, который играл в московском «Динамо». Как считаете такое сравнение приемлемо?

— Не знаю. Не сравнивал бы себя с ним. Я хочу быть отдельной единицей, самим собой. Не хочу себя ни с кем сравнивать.

«Динамо» набрало 10 очков в 10 играх и занимает 8-е место в Западной конференции.

Федор Носов