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Сегодня, 07:22

Егор Сурин — о победной серии «Локомотива»: «Не думаем о сопернике, а отталкиваемся от своей игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после победы над «Спартаком» (2:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ рассказал о стратегии команды на сезон.

«У нас стратегия простая. Мы не думаем о сопернике, а отталкиваемся от своей игры. Игорь Валерьевич говорит, что не надо смотреть на таблицу. Каждая команда по-своему неудобна, просто под них не надо подстраиваться. Нужно навязывать свою игру», — цитирует Legalbet Сурина.

«Локомотив» (48 очков) одержал 11-ю победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. У «Спартака» (35) прервалась серия из пяти побед кряду. Красно-белые идут вторыми на «Западе».

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Егор Сурин

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