Яковлев: «В НХЛ Гребенкину однозначно нужно ехать, но вопрос — когда»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев в интервью «Известиям» отметил, что Никите Гребенкину стоит попробовать свои силы в НХЛ.

— При этом с Никитой Гребенкиным продлить контракт пока не удалось, и он собирается уезжать в «Торонто». Будете его пытаться переубедить?

— Тут сложная история. Мальчик взрослый — будет принимать решение. Я не знаю, что ему там за океаном говорят и обещают, что предлагают здесь в «Магнитке». Ему надо будет очень хорошо подумать и принять решение.

— Если учесть ваш сезон в «Нью-Джерси», каких ошибок Гребенкин и другие молодые ребята должны избежать, если поедут в НХЛ?

— Это совсем разные истории — моя и его. Он драфтованный, его ждут в НХЛ. Никита очень молод. Ему только на днях исполнится 21 год, а я поехал за океан в 26. Поэтому тут тяжело нас сравнивать. Туда однозначно нужно ехать, но вопрос — когда.

На драфте НХЛ 2022 года «Торонто» выбрал российского нападающего под общим 135-м номером.