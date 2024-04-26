Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:17

Яковлев: «Наши молодые ребята были как моторчики заведенные»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как получилось, что у «Магнитки» в этом сезоне была очень молодая команда и новый главный тренер, но удалось выиграть Кубок Гагарина.

«Не знаю, не знаю. Сплав молодости и опыта сыграл. Наши молодые ребята были как моторчики заведенные. Можно отдельно отметить, как сыграл наш вратарь Илья Набоков. Много факторов сыграло. Плей-офф — это всегда новые имена, новые фамилии, новые герои. Этим и прекрасен плей-офф», — цитируют «Известия» Яковлева.

В финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» переиграл «Локомотив» — 4-0.

Хоккеисты &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; обладатели Кубка Гагарина-2023/24. «Магнитка» — самый нетипичный чемпион КХЛ. Разин построил золотую команду за один год
Источник: https://iz.ru/1687914/aleksei-fomin/ne-bylo-dnia-chtoby-ne-vspominal-porazhenie-v-finale-ot-tcska
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за допинга китайских пловцов
Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Самое нулевое дерби, четыре удара в створ ворот, такой витрины РПЛ вы ждали? Что случилось в матче ЦСКА - «Спартак»
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Миннесота» поздравила Юрова с победой в Кубке Гагарина