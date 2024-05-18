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Сегодня, 07:20

Яковлев: «О тренерской работе пока не задумывался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как изменится его игра в КХЛ после опыта нахождения на тренерской скамейке в финале Кубка Гагарина-2024.

«Наверное, моя игра не изменится. Возможно, по-другому буду смотреть на какие-то вещи, игровые компоненты. Посмотрим, надо на лед выйти. О тренерской работе тоже пока не задумывался. Пожалуй, поиграю еще немножко (смеется)», — цитирует Legalbet Яковлева.

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист сыграл 64 матча и набрал 26 (6+20) очков. В плей-офф у него 2 гола и 2 голевые передачи в 19 встречах.

Источник: https://legalbet.ru/news/kapitan-metallurga-yakovlev-o-trenerskoj-rabote-ne/
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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