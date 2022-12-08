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Сегодня, 18:06

Яковлев: «В России хоккей достоин большего внимания, чем футбол»

Яковлев рассказал, что нужно сделать для поднятия популярности хоккея в России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, что должны делать клубы КХЛ для популяризации хоккея в России.

«Больше рассказывать о хоккее на федеральных каналах. Хоккеист должен быть более узнаваем — нужно выводить спортсменов на мероприятия. Мое мнение: у нас в стране хоккей достоин большего внимания, чем футбол. Мы выиграли намного больше: мы олимпийские чемпионы, чемпионы мира, на клубном уровне «Металлург» выигрывал аналоги футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы, за наш хоккей не стыдно на международном уровне. Но если ты включаешь телевизор, везде говорится о футболе. Нужно говорить о хоккее», — приводит слова Яковлева «Спорт День за Днем».

Магнитогорский «Металлург» занимает вторую строчку в турнирной таблице КХЛ Восточной конференции, набрав 52 очка в 38 играх.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/egor-yakovlev-v-rossii-khokkey-dostoin-bolshego-vnimaniya-chem-futbol
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Футбол
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
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