Яковлев: «В России хоккей достоин большего внимания, чем футбол»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, что должны делать клубы КХЛ для популяризации хоккея в России.

«Больше рассказывать о хоккее на федеральных каналах. Хоккеист должен быть более узнаваем — нужно выводить спортсменов на мероприятия. Мое мнение: у нас в стране хоккей достоин большего внимания, чем футбол. Мы выиграли намного больше: мы олимпийские чемпионы, чемпионы мира, на клубном уровне «Металлург» выигрывал аналоги футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы, за наш хоккей не стыдно на международном уровне. Но если ты включаешь телевизор, везде говорится о футболе. Нужно говорить о хоккее», — приводит слова Яковлева «Спорт День за Днем».

Магнитогорский «Металлург» занимает вторую строчку в турнирной таблице КХЛ Восточной конференции, набрав 52 очка в 38 играх.