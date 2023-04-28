Экс-арбитр Зайцев: «Более-менее порядок в судействе наступил до появления КХЛ, во времена Суперлиги»

Бывший хоккейный судья Александр Зайцев поделился мнением о качестве судейства в российских лигах.

«Бардак в то время ведь был не только в судействе и хоккее, но и во всей стране, поэтому они шли рука об руку. Вот и в ФХР тогда был бардак, она же существовала в рамках той же страны. Многие не понимали, что происходит, как быть в такой ситуации. Но с годами наш чемпионат становился все более ровным, поэтому и судейство становилось, скажем так, более понятным. И в целом более-менее порядок наступил еще до появления КХЛ в 2007 году, во времена Суперлиги.

На мой взгляд, ключевую роль в этом сыграл переход на профессиональные рельсы. Что имею в виду? Ну, вот смотрите, в 1990-е годы арбитры не только судили матчи, но и где-то работали, причем эта работа являлась основным источником дохода, если о нем можно было вообще говорить в то время при тех бешеных задержках заработных плат. Поэтому на матчи отпрашивались с основной работы и уезжали на какое-то время. В то же время оплата судейства постепенно росла, и в какой-то момент судьи стали понимать, что этим уже можно зарабатывать достаточно, чтобы не работать где-то еще. То есть денег, заработанных во время сезона, стало хватать на весь год. На мой взгляд, именно это сыграло ключевую роль", — приводит слова Зайцева Betonmobile.ru.