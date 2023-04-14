Экс-арбитр Зайцев высказался о судействе в серии «Ак Барс» — «Авангард»

Экс-арбитр Александр Зайцев прокомментировал работу судей в полуфинальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард».

«Ничего сверхъестественно критичного в работе арбитров лично я не увидел. Да, были определенные нюансы, но они мелкие. При этом у многих почему-то сложилось определенное предвзятое, негативное отношение к «Ак Барсу» из-за судейства. Я это мнение не разделяю, просто так сложились обстоятельства. Размышляю так: чего говорить о работе судей, если «Авангард» самолично отдал третий матч серии в овертайме, ведя 2:0? Это была игра омичей, но после нее все для сибирской команды закончилось. Так что пусть «Авангард» ищет проблемы внутри себя, это не тот случай, когда можно пенять на судей. Грубых ошибок у них не было», — цитирует Зайцева Betonmobile.ru.

«Ак Барс» вышел в финал плей-офф КХЛ, где сыграет с ЦСКА. Первый матч заключительной серии стартует 17 апреля.