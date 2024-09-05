Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:40

Экс-банкир Кононов получил 12 лет колонии за хищение денег у Радулова

Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении денег у хоккеиста Александра Радулова. Как сообщают «Известия», три фигуранта осуждены на сроки от 5 до 12 лет лишения свободы.

Бывший председатель совета директоров Транснационального банка Сергей Кононов приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его помощник Роман Швец осужден на шесть лет, заместитель начальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева — на пять.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденных 1,6 млрд рублей.

Александр Радулов. Дружба на 1,5 миллиарда рублей. Банк без лицензии пять лет обманывал звезду НХЛ

За 10 лет Радулов перевел в банк около 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей).

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в октябре 2018 года.

Источник: iz.ru
Александр Радулов
Читайте также
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
ВМС США сняли с должности командира эсминца за фото с перевернутым прицелом винтовки
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
На 74-м году жизни умер четырехкратный призер Олимпийских игр Владимир Буре
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона с поста президента
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя